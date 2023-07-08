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        Kırklareli'nden kısa kısa

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        Giriş: 08.07.2023 - 10:30
        Kırklareli'nden kısa kısa

        KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, Kofçaz ilçesinin Ahmetler köyünde düzenlenen yağmur ve şükür duası programına katıldı.

        Köy meydanında gerçekleşen programda Kur'an-ı Kerim okunup, dua edildi.

        Vali Ekici, daha sonra Gül Babayı Anma etkinliklerine katıldı. Gül Baba Türbesi'ni ziyaret eden Ekici, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        - Elektrik kesintisi

        Kırklareli'nde bir köy ve 4 mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

        TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, kent merkezine bağlı Çağalayık köyü ile Kavaklı beldesinin Çarşı, Celaliye, Turist ve Yeniokullar mahallerine 9 Temmuz Pazar günü bir süre enerji verilmeyecek.

        Söz konusu kesintiler, Çağalayık köyünde 09.00-14.00, Çarşı, Celaliye, Turist ve Yeniokullar mahallerinde ise 01.00-08.00 saatlerinde uygulanacak.

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