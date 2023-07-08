KIRKLARELİ (AA) - Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, TOKİ konutları inşaat sürecinin başlayacağını bildirdi.

Gün, Ankara'daki ziyaretleri kapsamında TOKİ Başkan Yardımcısı Dursun Baştürk'ü ziyaret ederek TOKİ konutları hakkında bilgi aldıklarını belirtti.

İhale sürecinde son aşamaya gelindiğini ifade eden Gün, en kısa sürede TOKİ konutlarını ilçeye kazandırmayı hedeflediklerini kaydetti.

- Aşevinden 186 ihtiyaç sahibine sıcak yemek

Pınarhisar Belediyesi aşevinden her gün 186 ihtiyaç sahibinin sıcak yemek ihtiyacı karşılanıyor.

Belediye Başkanı İhsan Talay, aşevini ziyaret eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İhtiyaç sahibi vatandaşların sofralarına umut ve sıcak bir yemek ulaştırmak için büyük bir çaba sarf ettiklerini ifade eden Talay, her gün 13 köyde 84 ailede 186 vatandaşa ulaştıklarını belirtti.

Talay, vatandaşların da desteği ile daha çok ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.

- 7 uzman hekim atandı

Kırklareli'nde devlet hastanelerine 7 uzman hekim ataması yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 111. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası ile il ve ilçelerdeki hastanelerde görev yapmak üzere 7 uzman hekim kadrosu açıldığı bildirildi.

Bu kapsamda Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine beyin ve sinir cerrahisi uzmanı, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, kalp ve damar cerrahisi uzmanı, kulak burun boğaz uzmanı ve radyoloji uzmanı, Lüleburgaz Devlet Hastanesine çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, Demirköy İlçe Devlet Hastanesi'ne ise aile hekimi uzmanı atandığı belirtildi.