Trakya'nın nüfus, hane halkı ve okuma yazma istatistikleri açıklandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'ın yıllık nüfus artış hızı, ortalama hane halkı büyüklüğü ve okuryazar nüfus oranı istatistikleri açıklandı.

TÜİK'ten yapılan açıklamada, yıllık nüfus artış hızında nüfusu en çok artan il Tekirdağ olarak kayıtlara geçti.

Türkiye ortalamasının da üzerinde artış yaşanan Tekirdağ'da 2021-2022 yıllarında binde 25.8 nüfus artışı sağlandı. Kırklareli'nde yüzde 8.1, Edirne'de ise 6.3 artış oldu.

Ortalama hane halkı büyüklüğünde Tekirdağ'da 3.2 kişi olurken, Kırklareli 2.68, Edirne 2.63 olarak kaydedildi.

Her üç ilin de okuryazar nüfus oranları yüksekliği dikkat çekti. Edirne nüfusunun yüzde 98.1'i, Kırklareli'nin 98.6'sı, Tekirdağ'ın ise 98.7'si okuma yazma biliyor.