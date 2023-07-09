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        Çiftçilere "anız yakmayın" uyarısı

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        Giriş: 09.07.2023 - 10:44
        Çiftçilere "anız yakmayın" uyarısı

        KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz Ziraat Odası Başkanı Selçuk Çamlıca, hasadı tamamlanan buğday tarlalarındaki anızların yakılmaması uyarısında bulundu.

        Çamlıca, gazetecilere yaptığı açıklamada, bazı çiftçilerin kolay yoldan toprağı diğer ekime hazırlamak amacıyla anızları yaktıklarını belirtti.

        Verimli toprakların bulunduğu Trakya'da anız yakmanın gelecek nesiller için kötü bir son olacağını ifade eden Çamlıca, yanan tarlalarda bir sonraki ekilen ürünlerin verim ve kalitelerinde de düşüş yaşanmasına neden olduğunu vurguladı.

        Özellikle anız yangınlarına çok edilmesi gerektiğini kaydeden Çamlıca, "Anız ile sadece tarlayı değil doğayı, canlıları, organik maddeleri, kazancımızı yakıyoruz. Lütfen çiftçilerimiz ve yoldan geçen tüm vatandaşlarımız doğaya saygı için, toprağa saygı için, milli servete saygı için dikkat edelim. Yangın çıkarmamak için izmaritleri ve cam şişeleri yollara atmayalım. Toprak yanarsa hayatımız yanar. Toprağımızdaki 1–2 milimlik bir tabaka milyon yılda oluşuyor. Onu yakınca oradaki organizmayı da yakıyoruz. Toprağı yaktığımızda en değerli minerali yakmış oluyoruz. Öyle olunca geleceğimize de yakıyoruz." diye konuştu.

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