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        Kırklareli'nden kısa kısa

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        Giriş: 09.07.2023 - 10:45
        Kırklareli'nden kısa kısa

        KIRKLARELİ (AA) - Vize Kaymakamı Sedat Özdemir, köy ziyaretlerinde bulundu.

        Hamidiye ve Kışlacık köylerini ziyaret eden Özdemir, devam eden yatırımları inceleyip köy muhtarlarından bilgi aldı.

        Özdemir daha sonra Karadeniz'e sahili bulunan Kıyıköy beldesindeki Selves, Panayır ve Poliçe koylarını gezdi.

        - İlaçlama çalışması

        Pınarhisar ilçesinde sivri sinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması yapılıyor.

        Pınarhisar Belediyesinden yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının artmasıyla haşere ve sineklerin de çoğaldığı belirtildi.

        Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin özel araçlar ile cadde ve sokaklarda ilaçlama çalışmasını sürdürdüğü aktarılan açıklamada, ekiplerin özellikle sinek üremesine elverişli dere çevresinde çalışmada bulunduğu kaydedildi.

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