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        Kırklareli'nden kısa kısa

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        Giriş: 09.07.2023 - 13:08
        Kırklareli'nden kısa kısa

        KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz Belediyesince çocuklara yüzme eğitimi verilecek.

        Kapalı Pazaryeri ve Semt Merkezi'nde kurulan çocuk eğitim havuzunda verilecek eğitimler için başvurular 10 Temmuz'da başlayacak.

        Başvurular Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi'nde yer alan sosyal destek hizmetleri müdürlüğünde alınacak. Eğitimler, hafta içi her gün 10.00-18.00 saatlerinde yapılacak.

        Eğitimlere 5-15 yaş arasındaki çocuklar katılabilecek.

        - Başkan Gerenli, çalışmaları inceledi

        Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, ilçede devam eden çalışmaları inceledi.

        Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Gerenli, çalışan ekiplere görevlerinde kolaylıklar diledi.

        İlçeye en iyi şekilde hizmet edebilmek için 24 saat sahada görev yaptıklarını ifade eden Gerenli, çalışmalara katkı sunan tüm belediye personeline teşekkür etti.

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