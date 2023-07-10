Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Kırklareli'nden kısa kısa

        AA txt
        Giriş: 10.07.2023 - 12:33
        Kırklareli'nden kısa kısa

        KIRKLARELİ (AA) - Pınarhisar Belediyesince gezi düzenlenecek.

        Belediye Başkanı İhsan Talay, yaptığı yazılı açıklamada kültür ve sanat çalışmaları kapsamında kadınlara yönelik İzmir gezisi düzenleneceğini bildirdi.

        Gezinin 4-5 Ağustos'ta yapılacağını belirten Talay, başvuruların 3 Ağustos'ta sona ereceğini kaydetti.

        Talay, gezide tarihi Kemeraltı Çarşısı, saat kulesi, Efes Antik Kenti ve Şirince köyünün gezileceğini ifade etti.

        - Elektrik kesintisi

        Kırklareli'nde 3 köyde elektrik kesintisi yapılacak.

        TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, kent merkezine bağlı Yörükbayır ile Erikler, Kofçaz ilçesine bağlı Elmacık köyüne 11 Temmuz Salı günü bir süre enerji verilmeyecek.

        Söz konusu kesintiler, Yörükbayırı köyünde 09.00-13.00, Erikler köyünde 09.00-17.00, Elmacık köyünde ise 09.00-18.00 saatlerinde uygulanacak.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        İstanbul'un suyunu sağlayan baraj kurudu; otlarla kaplanıp, yeşil renge büründü
        İstanbul'un suyunu sağlayan baraj kurudu; otlarla kaplanıp, yeşil renge büründü
        Kırklareli'ne kaçak getirilen 27 büyükbaş kesildi, sahibine 96 bin TL ceza uygulandı
        Kırklareli'ne kaçak getirilen 27 büyükbaş kesildi, sahibine 96 bin TL ceza uygulandı
        Lüleburgaz'da fabrikanın nitrik asit tankı patladı: 3 yaralı
        Lüleburgaz'da fabrikanın nitrik asit tankı patladı: 3 yaralı
        Kırklareli'de 25 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'de 25 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'de iki otomobil çarpıştı; karı-koca öldü
        Kırklareli'de iki otomobil çarpıştı; karı-koca öldü
        Kırklareli'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
        Kırklareli'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı