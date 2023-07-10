Kırklareli'nden kısa kısa
KIRKLARELİ (AA) - Pınarhisar Belediyesince gezi düzenlenecek.
Belediye Başkanı İhsan Talay, yaptığı yazılı açıklamada kültür ve sanat çalışmaları kapsamında kadınlara yönelik İzmir gezisi düzenleneceğini bildirdi.
Gezinin 4-5 Ağustos'ta yapılacağını belirten Talay, başvuruların 3 Ağustos'ta sona ereceğini kaydetti.
Talay, gezide tarihi Kemeraltı Çarşısı, saat kulesi, Efes Antik Kenti ve Şirince köyünün gezileceğini ifade etti.
- Elektrik kesintisi
Kırklareli'nde 3 köyde elektrik kesintisi yapılacak.
TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, kent merkezine bağlı Yörükbayır ile Erikler, Kofçaz ilçesine bağlı Elmacık köyüne 11 Temmuz Salı günü bir süre enerji verilmeyecek.
Söz konusu kesintiler, Yörükbayırı köyünde 09.00-13.00, Erikler köyünde 09.00-17.00, Elmacık köyünde ise 09.00-18.00 saatlerinde uygulanacak.