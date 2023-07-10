Kırklareli'nin şebeke su sorunu yeni açılacak kuyular ile çözülmesi hedefleniyor

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, kentte iki yeni su kuyusu açacaklarını bildirdi.

Kesimoğlu, belediye binasında gerçekleşen Belediye Meclisi temmuz ayı toplantısında yaptığı konuşmada, yaşanan içme suyu sorununa ilişkin kalıcı çözümler üretmeye çalıştıklarını söyledi.

Kentte yaklaşık 39 bin aboneye içme suyu sağladıklarını belirten Kesimoğlu, suyun yüzde 85'inin Kırklareli barajından, yüzde 15'inin ise yeraltı su kaynaklarından karşılandığını kaydetti.

Enerji kesintisi yaşandığı dönemlerde zaman zaman aksamaların oluştuğunu bildiren Kesimoğlu, şöyle devam etti:

"Elektrik enerjisinin kesilmesi her ne kadar jeneratörümüz de olsa 10 dakika kayba neden oluyor. Bu süre zarfında da depolar boşalıyor. Birçok kez enerji kesintisi yaşandığında da aksamalara yol açıyor. Bu kapsamda öncelikle arıtma tesisimizdeki elektrik trafosunun kapasitesi arttırılacak. İvedi olarak Karacaibrahim Mahallesi ile Asılbeyli köyü yolunda iki su kuyusu açacağız. Ekiplerimiz hızla çalışmalara başladı. Belediye olarak bizim asli görevimiz halkımızın içme suyu ihtiyacını karşılamak. Ama yeşil alanlar, bağ bahçe gibi sulamalara ilişkin bir fazla su kullanımı söz konusu. Halkımızı su tüketimi konusunda daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Gece 2 ile 5 arasında tüketimin en az olduğu noktadayız."