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        Lüleburgaz'da haşere ve sineklere karşı ilaçlama

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        Giriş: 10.07.2023 - 14:48
        Lüleburgaz'da haşere ve sineklere karşı ilaçlama

        KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz ilçesinde haşere ve sineklere karşı ilaçlama çalışması sürüyor.

        Lüleburgaz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler birimi ekipleri, kentteki yağmur kanalları, foseptik çukurları, dere yatakları ile durgun suları haşere ve sineklere karşı ilaçladı.

        Belediye Başkanı Murat Gerenli, yaptığı yazılı açıklamada, hava sıcaklıklarının yükselmesi ile haşere ve sineklerde artış yaşandığını belirtti.

        Ekiplerin muhtelif alanlarda mücadelesini sürdürdüğünü aktaran Gerenli, sinek ve haşere oluşumunun önüne geçilmesi için çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü bildirdi.

        Larva mücadelesinin önemli olduğunu aktaran Gerenli, şunları kaydetti:

        "Vatandaşların rahat ve temiz bir kentte yaşamalarını sağmak için ekiplerimiz 24 saat görevde. Havaların ısınmasıyla birlikte ekiplerimiz sinek, uçkun ve sivrisinek gibi zararlıların larvalarının oluşabileceği alanlarda ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor."

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