KIRKLARELİ (AA) - Vize Belediyesince değerlendirme ve bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Belediye parkında gerçekleştirilen toplantıya, Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, başkan yardımcıları, meclis üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Özalp, toplantıda 52 aylık çalışma sürecinde yapılan hizmetleri anlattı.

Planlanan çalışmalar hakkında vatandaşlara bilgi veren Özalp, vatandaşların istek ve önerilerini dinledi.

- Kentsel iyileştirme projesi

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, kentsel iyileştirme projesi kapsamında ticari caddeler oluşturacaklarını belirtti.

Talay, yaptığı yazılı açıklamada, Dere Mahallesi'ndeki Şehit Şeref Avar Caddesi, Gürsel Caddesi, Dr. İsmet Ogan Caddesi ve Bergüzar Gönenç Caddesi'nin kentsel iyileştirme projesi kapsamına alındığını bildirdi.

Proje ile söz konusu caddelerde trafik uygulamasının tek yönden sağlanacağını aktaran Talay, cep parkları yapılarak kaldırımların genişletileceğini kaydetti.

Trafik akışının düzenlenerek ticari faaliyetlerin daha verimli hale getirilmesini sağlamayı hedeflediklerini ifade eden Talay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Yol geçitlerini 3,5 metreye düşürecek, tek yönlü yollar oluşturacak, kaldırımları da genişleterek yayaların daha rahat ve güvenli şekilde dolaşmasını sağlayacağız. Düzenleme yapacağımız caddelerimizde dekoratif aydınlatmalar ve modern kent mobilyaları kullanarak yaşam alanlarını daha estetik ve konforlu hale getireceğiz. Caddelerin düzenlenmesi ile ilçemiz daha modern bir görünüme kavuşturacağız."