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        Kırklareli Valisi Ekici, TMO Genel Müdürü Güldal'ı kabul etti

        AA txt
        Giriş: 11.07.2023 - 09:34
        Kırklareli Valisi Ekici, TMO Genel Müdürü Güldal'ı kabul etti

        KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal'ı makamında kabul etti.

        Ekici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, TMO'nun çalışmaları hakkında Güldal'dan bilgi aldı.

        Güldal, Kırklareli'nde hububat hasadının başladığı günden itibaren 80 bin ton buğday ve arpa alımı yapıldığını bildirdi.

        Hali hazırda 4'ü lisanslı depo, 6'sı TMO olmak üzere 10 farklı noktada hububat alımlarının devam ettiğini anlatan Güldal, ilave kapalı depo ve toprak üstü açık yığın yerleri oluşturulmaya devam edildiğini belirtti.

        Vali Ekici'de çalışmalarından dolayı Güldal'a teşekkür etti.

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