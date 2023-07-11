Kırklareli'nde halı sahanın filesine takılan martıyı itfaiye kurtardı
KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde halı sahanın filesine takılarak mahsur kalan martı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesindeki halı sahanın filesine takılan martıyı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, merdivenle martıya ulaştı.
Kuşun ayağı ve boynuna takılan ipleri kesen itfaiye ekipleri, ardından martıyı salıverdi.