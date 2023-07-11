KIRKLARELİ (AA) - Pınarhisar Kaymakamı Betül Büyükkılıç, şehit ailesini ziyaret etti.

Büyükkılıç, 1995 yılında Kuzey Irak'ta şehit olan Uzman Jandarma Çavuş Hüseyin Karataş'ın İslambeyli köyündeki annesi Ramize Karataş'ı ziyaret edip bir süre sohbet etti.

Her fırsatta şehit aileleri ile gazileri ziyaret ettiğini ifade eden Büyükkılıç, devletin her daim şehitlerin emaneti ailelerin yanında olduğunu belirtti.

Ziyarette İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Emre Özdemir de hazır bulundu.

- "Mahallede Şenlik Var" etkinlikleri

Lüleburgaz Belediyesince düzenlenen "Mahallede Şenlik Var" etkinlikleri başladı.

Durak Mahallesi'nde Aylin Parkında gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar mandala ve ahşap boyayıp killeri şekillendirdi.

Belediye Başkanı Murat Gerenli de etkinliğe katılan çocuklarla bir araya geldi.

Gerenli, etkinliklerin diğer mahallelerde de gerçekleştirileceğini bildirdi.