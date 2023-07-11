Kofçaz'da "tarla günü" etkinliği yapıldı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Kofçaz ilçesinde "tarla günü" etkinliği düzenlendi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliğinde "Yerli ve Milli Tohumlarımızın Ulaşmadığı Çiftçi Kalmasın" projesi kapsamında Beyci köyünde İlkay Çakar'a ait tarlaya ekilen "Ekim", "Ocak" ve "Orak-22" arpa çeşitleri ile "Elmas", "Halkalı" ve "Kaymaklı" yulaf çeşitlerinin hasadı yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yalçın Acar, yerli ve milli tohumları önemsediklerini belirtti.

Demonstrasyon süresince yapılan gözlemlerde arpa ve yulaf çeşitlerinin soğuğa ve hastalıklara karşı dayanıklı olduğunun tespit edildiğini aktaran Acar, çiftçileri yerli tohum kullanmaya davet etti.

Etkinliğe İlçe Kaymakamı Onur Bektaş, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yulaf Birim Başkanı Turhan Kahraman ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü şube müdürleri katıldı.