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        Lüleburgaz Belediyesi işçileri zam talebiyle eylem yaptı

        AA txt
        Giriş: 11.07.2023 - 12:38
        Lüleburgaz Belediyesi işçileri zam talebiyle eylem yaptı

        KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz Belediyesi işçileri, zam talebiyle yarım gün iş bırakma eylemi yaptı.

        Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesinde toplanan işçiler iş başı yapmadı.

        İşçiler, burada "İş bırakıyoruz, belediye işçilerinin ücretleri iyileştirilsin" yazılı pankart açtı.

        DİSK Genel-İş Sendikası İşyeri Temsilcisi Ercan Karagöbek, belediye işçilerinin ücretlerinin iyileştirilmesini talep ettiklerini belirtti.

        Merkezi idareye bağlı kamu kurum ve kuruluşlarında en düşük işçi ücretinin net 20 bin liranın üzerinde olduğunu dile getiren Karagöbek, en düşük memur maaşının ise net 22 bin lira seviyesine yükseldiğini ifade etti.

        Bir süre slogan atan işçiler daha sonra mesailerine başladı.​​​​​​​

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