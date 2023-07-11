KIRKLARELİ (AA) - Babaeski ilçesinin Alpullu beldesinde yüzme kursu açıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" kapsamında yüzme havuzunda kurs açılış töreni düzenlendi.

Törene, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Alpullu Belediye Başkanı Erhan Ceylan ile çocuklar ve aileleri katıldı.

Sarıçam, konuşmasında ücretsiz gerçekleştirilen kursta profesyonel eğitmenler tarafından yüzme eğitimi verileceğini belirtti.

Kırklareli'nin bulunduğu konumu ile üç tarafının denizlerle çevrili olduğunu ifade eden Sarıçam, "Üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizde yüzme bilmeyen hiç kimse kalmasın. Bu büyük projede emeği geçen herkese şahsım ve hemşerilerim adına teşekkür ederim" dedi.

Kursta yaklaşık 70 çocuğa yüzme eğitimi verilecek.

- Açık öğretim lise sınavı yapılacak

Kırklareli Halk Eğitimi Merkezince açık öğretim lise sınavı yapılacak.

Halk Eğitimi Merkezinden yapılan açıklamada, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 3. dönem sınavının 28 Temmuz'da başlayacağı bildirildi.

Çevrimiçi gerçekleştirilecek sınavların 9 Ağustos'ta sona ereceği belirtilen açıklamada, öğrencilerin belirtilen tarihler arasında öğrenci bilgi sistemine girerek sınavlarına katılabileceği kaydedildi.