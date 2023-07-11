Kırklareli Vali Ekici'den gazilere ziyaret
KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, Şehit, Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Lüleburgaz Temsilciliğini ziyaret etti.
Vali Ekici, Sokollu Mehmet Paşa Camisi külliyesinde bulunan dernek binalarında gazilerle bir araya geldi.
Şehit, Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Süleyman Sevinç ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Lüleburgaz Temsilcisi Faruk Batı'dan dernek hakkında bilgi alan Ekici, istekleri dinledi.
Ziyarette Vali Ekici'nin yanında Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, İlçe Emniyet Müdürü Osman Ünal da hazır bulundu.