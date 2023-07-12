Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Kırklareli Valisi Ekici, afetzede vatandaşları ziyaret etti.

        AA txt
        Giriş: 12.07.2023 - 12:15
        Kırklareli Valisi Ekici, afetzede vatandaşları ziyaret etti.

        KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından kentte misafir edilen depremzede aileleri ziyaret etti.

        Ekici, Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu, Afet ve Acil Durum Müdürü Salih Erden ile Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Şemseddin Sami Öğrenci Yurdundaki ailelerle bir araya geldi.

        Afetzedelerle sohbet eden Ekici, yaraların birlik ve beraberlik içerisinde sarılmaya devam ettiğini kaydetti.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        İstanbul'un suyunu sağlayan baraj kurudu; otlarla kaplanıp, yeşil renge büründü
        İstanbul'un suyunu sağlayan baraj kurudu; otlarla kaplanıp, yeşil renge büründü
        Kırklareli'ne kaçak getirilen 27 büyükbaş kesildi, sahibine 96 bin TL ceza uygulandı
        Kırklareli'ne kaçak getirilen 27 büyükbaş kesildi, sahibine 96 bin TL ceza uygulandı
        Lüleburgaz'da fabrikanın nitrik asit tankı patladı: 3 yaralı
        Lüleburgaz'da fabrikanın nitrik asit tankı patladı: 3 yaralı
        Kırklareli'de 25 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'de 25 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'de iki otomobil çarpıştı; karı-koca öldü
        Kırklareli'de iki otomobil çarpıştı; karı-koca öldü
        Kırklareli'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
        Kırklareli'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı