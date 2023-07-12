Kırklareli Valisi Ekici, afetzede vatandaşları ziyaret etti.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından kentte misafir edilen depremzede aileleri ziyaret etti.

Ekici, Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu, Afet ve Acil Durum Müdürü Salih Erden ile Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Şemseddin Sami Öğrenci Yurdundaki ailelerle bir araya geldi.

Afetzedelerle sohbet eden Ekici, yaraların birlik ve beraberlik içerisinde sarılmaya devam ettiğini kaydetti.