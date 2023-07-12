Kırklareli'nde 14 düzensiz göçmen yakalandı
KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 14 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, iki otomobilde 14 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Çalışmalar kapsamında göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.