KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgazspor futbol okulu öğrencilerine piknik etkinliği düzenlendi.

Grup sorumlusu Dinçer Pehlivan tarafından Kent Ormanında gerçekleştirilen etkinliğe, Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, Lüleburgazspor Kulübü Başkanı Özgür Kaya, altyapı Sorumlusu Yüksel Güdücüoglu, futbolcu adayları ve aileleri katıldı.

Pehlivan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 5-8 yaş grubu öğrencilerin Lüleburgazspor çatısı altında daha fazla iç içe olması için etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi.

Sporcuların birbirleriyle kaynaşması, sosyalleşmeleri, doğa sevgisini öğrenmeleri, ailelerin birbirini tanıması amacı ile güzel bir etkinlik yaptıklarını ifade eden Pehlivan, "Yıllardır özlenen tabloyu geri getirmek Lüleburgazspor olarak ilk amacımızdı. İlçemizin marka değeri olan Lüleburgazspor'un altyapısı için temelleri sağlam atmak biz altyapı antrenörleri için bir görevdir." diye konuştu.

- Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 3 köyde elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, kent merkezine bağlı Ahmetçe köyü ile Kofçaz ilçesinin Topçular ve Devletliağaç köylerine 13 Temmuz Perşembe günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, Ahmetçe köyünde 09.00-13.00, Topçular ve Devletliağaç köylerinde ise 09.00-18.00 saatlerinde uygulanacak.