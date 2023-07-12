Kırklareli'nde kaçakçılık yaptığı iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde kaçakçılık operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 23 Haziran-10 Temmuz tarihlerinde kaçakçılık, organize ve mali suçlara yönelik kent merkezi ile ilçelerde operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda, 23 cep telefonu, 10 kablosuz kulaklık, 6 akıllı saat, 32 kaçak parfüm, 7 elektronik sigara ile bir tabanca, 4 araca takılı halde sahte plaka, araç ruhsatı ile tescilsiz motor ve şase numaraları uyumsuz kamyon ele geçirildi.

Operasyonlarda kaçak ürünlere el konurken, 6 şüpheli gözaltına alındı.