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        Kırklareli'nde kaçakçılık yaptığı iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı

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        Giriş: 12.07.2023 - 16:18
        Kırklareli'nde kaçakçılık yaptığı iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı

        KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde kaçakçılık operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 23 Haziran-10 Temmuz tarihlerinde kaçakçılık, organize ve mali suçlara yönelik kent merkezi ile ilçelerde operasyonlar düzenledi.

        Operasyonlarda, 23 cep telefonu, 10 kablosuz kulaklık, 6 akıllı saat, 32 kaçak parfüm, 7 elektronik sigara ile bir tabanca, 4 araca takılı halde sahte plaka, araç ruhsatı ile tescilsiz motor ve şase numaraları uyumsuz kamyon ele geçirildi.

        Operasyonlarda kaçak ürünlere el konurken, 6 şüpheli gözaltına alındı.

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