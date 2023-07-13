KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz'da Kur'an kursu öğrencilerine trafik güvenliği eğitimi verildi.

Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliğince Yıldız Camisinde gerçekleştirilen eğitimde, çocuklara güvenli yolculuk, bisiklet, kaykay, paten gibi çocukların sık kullandığı araçlarda güvenli sürüş, uyulması gereken kurallar hakkında bilgiler verildi.

Polis memuru Mehmet Balta, özellikle yaz aylarında çocukların trafik kazalarına karşılaşma riskinin daha fazla olduğunu belirterek riski en aza indirmek için yapılması gerekenleri anlattı.

Çocukların sıkça kullandığı bisiklet, kaykay ce paten gibi araçlara binerken mutlaka kask, dizlik gibi koruyucu ekipmanları kullanmalarını tavsiye eden Balta, trafik, yaya, sürücü ve yolcu güvenliğinin sağlanması gerektiğini belirtti.

- İşçi maaşlarına zam yapıldı

Lüleburgaz'a bağlı Evrensekiz beldesinde belediye şirketi işçilerinin maaşlarına zam yapıldı.

Evrensekiz Belediye Başkanı Mustafa Nalbant, Belediye-İş Sendikası yetkilileri ile görüşme sonucu işçi maaşlarına zam yapma kararı aldıklarını bildirdi.

Evrensekiz Belediyesi Personel Hizmetleri şirketine bağlı çalışan işçilerin maaşlarına, sosyal yardımlar dahil yüzde 55 oranında zam yapıldığı belirten Nalbant, maaş zammının çalışanlara hayırlı olmasını diledi.

- Sünnet şöleni düzenlenecek

Lüleburgaz Belediyesince "24. Sünnet Şöleni" düzenlenecek.

Belediye Başkanı Murat Gerenli, bu yıl 24'üncüsü düzenlenecek sünnet şölenine hazırlandıklarını bildirdi.

Sünnet şöleni başvurularının 17 Temmuz'da başlayacağını ifade eden Gerenli, başvuruların 26 Temmuz'da sona ereceğini kaydetti.

Gerenli, şartlara uyan çocuklara, hastanede sünnet işlemi gerçekleştirildikten sonra sünnet kıyafetleri ve hediyeleri Lüleburgaz Belediyesi tarafından sağlanacağını belirtti.