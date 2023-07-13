Lüleburgaz şehir içi ulaşım ücretlerine zam yapıldı

KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz ilçesinde şehir içi toplu taşıma ücretlerine zam yapıldı.

Lüleburgaz Belediye Meclisinin temmuz ayı olağan meclis toplantısı Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi Meclis Salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda, Lüleburgaz Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığı'nın artan maliyetler nedeniyle şehir içi toplu taşıma araçları ve okul servis ücretlerine zam yapılması talebi görüşüldü.

Komisyondan gelen raporun okunmasının ardından, şehir içi toplu taşıma araçlarında ilk durak-son durak sivil 10 lira, ilk durak- son durak öğrenci 8 lira olarak uygulanması kabul edildi.

2023-2024 eğitim-öğretim yılı için belediye sınırları içerisinde faaliyet gösteren okul öğrenci servis araçlarının güncellenen fiyat tarifesi de 0-3 kilometre arası 2 servis 850 lira, 4 servis 1050 lira, 3-6 km arası 2 servis 935 lira, 4 servis 1155 lira, 6-9 kilometre arası 2 servis 1030 lira, 4 servis 1270 lira, 9-15 kilometre arası 2 servis 1130 lira, 4 servis 1400 lira, 15 kilometre aşan her kilometre için 2 servis 30 lira, 4 servis 30 lira, rehber personel bulundurması gereken araçlarda tarifenin üzerine eklenecek ücret de KDV dahil 200 lira olarak kabul edildi.