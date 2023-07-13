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        Istranca Dağları eteklerinde yetiştirilen lavantaların hasadına başladı

        AA txt
        Giriş: 13.07.2023 - 10:37
        Istranca Dağları eteklerinde yetiştirilen lavantaların hasadına başladı

        KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde Istranca Dağları eteklerindeki lavanta bahçelerinde hasat telaşı başladı.

        Son yıllarda kıraç alanların tarıma kazandırılması amacıyla ekilen lavanta, hem üreticilerin ekonomisine hem de kentin turizmine katkı sağlıyor.

        Kentte 2 bin 200 dönüm alanda yetiştirilen lavantalar hasat ediliyor.

        Lavantayı hediyelik ürün ya da lavanta yağı için üreten çiftçilerden bazıları çiçeklenme dönemini de turizm etkinliği olarak değerlendiriyor.

        Demircihalil köyünde 55 dönümde lavanta yetiştiriciliği yapan Ayça Özer, AA muhabirine, haziranda çiçek açan bitkilerin gelişimini tamamlaması ile hasat ettiklerini söyledi.

        Bu yıl birçok yerli ve yabancı turisti lavanta bahçesinde misafir ettiklerini anlatan Özer, lavantanın hem turizme hem de kıraç alanların tarıma kazandırılmasında önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

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