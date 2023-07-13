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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Demirköy Kaymakamı Yaşar Şimşek için veda gecesi düzenlendi.

        AA txt
        Giriş: 13.07.2023 - 15:58
        Kırklareli'nden kısa kısa

        KIRKLARELİ (AA) - Demirköy Kaymakamı Yaşar Şimşek için veda gecesi düzenlendi.

        Bir restoranda gerçekleştirilen programda Belediye Başkanı Recep Gün ile kurum müdürleri katıldı.

        Kaymakam Şimşek, konuşmasında, Demirköy'de görev yapmaktan onur ve gurur duyduğunu belirtti.

        Görev sürecinde güzel hizmetlere imza attıklarını ifade eden Şimşek, işbirliği içerisinde çalışan tüm kurumlara teşekkür etti.

        Gün, daha sonra Kaymakam Şimşek'e plaket verdi.

        - Haşere ve sineklere karşı ilaçlama

        Demirköy'de haşere ve sineklere karşı ilaçlama çalışması sürüyor.

        Demirköy Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede haşere ve sineklere karşı ilaçlama çalışmasında bulundu.

        Belediye Başkanı Recep Gün, yaptığı yazılı açıklamada, ekiplerin muhtelif alanlarda haşere ve sineklere karşı mücadelesini sürdürdüğünü bildirdi.

        Yaz aylarında sinek ve haşere oluşumunun önüne geçilmesi için çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü aktaran Gün, çalışmaların yaz boyunca devam edeceğini kaydetti.

        - Elektrik kesintisi

        Kofçaz'da 2 köyde elektrik kesintisi uygulanacak.

        TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Topçular ve Devletliağaç köylerine 14 Temmuz Cuma günü bir süre enerji verilmeyecek.

        Söz konusu kesintiler 09.00-18.00 saatlerinde yapılacak.

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