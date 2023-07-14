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        Kırklareli'nde jandarma vatandaşlara trafik eğitimi verdi

        AA txt
        Giriş: 14.07.2023 - 09:47
        Kırklareli'nde jandarma vatandaşlara trafik eğitimi verdi

        KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri trafik güvenliği eğitimlerini sürdürüyor.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında belde ve köylerde eğitimler düzenlendiği belirtildi.

        Açıklamada Vize ilçesi Hasbuğu köyünde bir kahvehanede düzenlenen eğitimlerde vatandaşlara genel trafik kuralları, alkollü olarak araç kullanmanın sürücüler üzerindeki etkileri, trafik işaret levhalarının anlamı, yaya önceliği ve emniyet kemeri kullanımı konularında bilgi verildiği ifade edildi.

        Eğitim faaliyetlerinin devam edeceği belirtildi.

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