Kırklareli Valisi Ekici'den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ekici, mesajında 15 Temmuz hain darbe girişiminin, milli irade tarafından eşine az rastlanır bir kahramanlık örneğiyle bertaraf edildiğini belirtti.

Hain darbe girişiminin yaşandığı gece Türk milletinin tankın, tüfeğin,

topun, uçağın, helikopterin karşısına imanıyla, inancıyla, yüreğiyle kendini siper ettiğini ifade eden Ekici, Türk milletinin birlik ve beraberliğinin hiç bir zaman bozulamayacağını kaydetti.

Türk milletinin vatan sevgisini tüm dünyaya bir kez daha haykırdığını dile getiren Ekici, mesajında şunları kaydetti:

"Böylesine kutlu bir mücadele bize, vatan mevzu bahis olduğunda bu

milletin hiç düşünmeden aynı safta birlik ve beraberlik içerisinde omuz omuza duracağını ve ne pahasına olursa olsun vatanından, bayrağından, hürriyetinden, birlik ve beraberliğinden ödün vermeyeceğini bir kez daha göstermiştir. Bizler şanlı tarihimize altın harflerle yazılan 15 Temmuz'u şerefle yad edecek, bu uğurda şehadete yürüyen tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi asla unutmayacak, onların ailelerinin ve yakınlarının daima yanlarında durarak kapımızı ve gönlümüzü onlara her daim açık tutacağız. Devletimizin tüm kurumları, güvenlik güçleri ile asil milletimizin destekleriyle ülkemizin bekasına, birliğine, huzuruna ve geleceğine kast eden tüm hain odaklara ve bölücü terör örgütüne karşı mücadeleden asla taviz vermeyecektir."