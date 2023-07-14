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        Kırklareli'nden kısa kısa

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        Giriş: 14.07.2023 - 11:40
        Kırklareli'nden kısa kısa

        KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde polis ekipleri, orman yangınlarına karşı vatandaşları uyardı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, sıcaklıkların artması nedeniyle oluşabilecek orman yangınlarına karşı uyarıların bulunduğu broşürleri dağıttı.

        Kahvehaneler ile trafik denetimlerinde vatandaşlarla bir araya gelen ekipler, insan kaynaklı yangınlara sebep olabilecek unsurlardan kaçınılması gerektiğini belirtti.

        Doğaya cam şişelerin ve izmaritlerin atılmaması, karşılaşılan yangınların ise 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesini istedi.

        - Yol yapım çalışması

        Pınarhisar ilçesinde yol yapım çalışmaları sürüyor.

        Pınarhisar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Beylik Mahallesi'nde çalışmalarını yürütüyor.

        Belediye Başkanı İhsan Talay, devam eden çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

        Alt yapısı tamamlanan cadde ve sokakların yol ve kaldırımlarını yenilemeye devam ettiklerini ifade eden Talay, üst yapı çalışmalarında sona yaklaştıklarını belirtti.

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