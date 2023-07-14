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        Kırklareli'nde terör örgütlerine yönelik operasyonlarda yakalanan 12 şüpheli tutuklandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 14:23
        Kırklareli'nde terör örgütlerine yönelik operasyonlarda yakalanan 12 şüpheli tutuklandı

        KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 25 şüpheliden 12'si tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespiti ve örgüt üyelerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        1 Ocak-12 Temmuz tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda, PKK, DEAŞ ve FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla 25 şüpheli gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

        Yabancı uyruklu 7 şüpheli sınır dışı edilirken, 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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