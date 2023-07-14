Kırklareli'nde "Türkiye Yüzyılının Kahramanları" konferansı yapıldı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Üniversitesince 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında "Türkiye Yüzyılının Kahramanları" konferansı düzenlendi.

Rektörlük Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konferans, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr, Nergiz Aydoğdu, konferansta, millet kavramının yalnızca belirli bir toprak parçası üzerinde yaşayan insan topluluğu anlamına gelmediğini söyledi.

Milletin ortak duygu ile hareket eden insanların oluşturduğu bir topluluk olduğunu vurgulayan Aydoğdu, milleti oluşturan insanların bir birlerini tanımasalar dahi duygunun ve ortak bilincin etrafında toplanabildiğini kaydetti.

Sessizce bekleyen bu bilincin tehlikeleri fark eder etmez harekete geçtiğini dile getiren Aydoğdu, "Bu bilinç yerinden kalkar ve onları bertaraf etmek için canını ortaya koyar. Çünkü yaşadıkları topraklara göz dikenler işgal girişimlere şahit olmuştur." diye konuştu.

Milletin bağımsızlığı ve iradesi uğruna defalarca yaptığı gibi 15 Temmuz'da da canını vermeye hazır olarak meydanlara çıktığını anlatan Aydoğdu, şöyle devam etti:

"15 temmuz 2016 günü de milli bilincin harekete geçtiği günlerden biridir. 15 temmuz bir milletin kendi varlığını, yaşadığı toprakları, hürriyetini ve iradesini tehlike altında hissettiği bu tehlikeye karşı topyekun harekete geçtiği, canını ortaya koyduğu günün adıdır. Bundan dolayı asla unutulmamalı, unutturulmamalıdır. Milletin hafızasındaki yeri her daim perçinlenmelidir. 15 temmuz milli birlik ve beraberlik böyle bir hafızaya ihtiyaç duyar. 27 Mayıs’ı, 12 Mart’ı, 12 Eylül’ü ve 28 Şubat’ı hatırlayan hafıza 15 Temmuz’u da asla unutmamalıdır."

Konferansa Vali Birol Ekici, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.