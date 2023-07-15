Kırklareli'nde otomobilin traktör römorkuna çarpması sonucu 1 kişi öldü
KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, park halindeki traktör römorkuna çarpan otomobilde bulunan kişi öldü, sürücü yaralandı.
Ali A. yönetimindeki 39 SF 709 plakalı otomobil, Durak Mahallesi'nde traktörün römorkuna çarptı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü.
Sağlık ekipleri otomobilde bulunan Necmiye Akmeriç'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Cumhuriyet savcısının incelmelerinin ardından Akmeriç'in cenazesi Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna götürüldü.