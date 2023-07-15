Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Kırklareli'nde otomobilin traktör römorkuna çarpması sonucu 1 kişi öldü

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2023 - 23:00
        Kırklareli'nde otomobilin traktör römorkuna çarpması sonucu 1 kişi öldü

        KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, park halindeki traktör römorkuna çarpan otomobilde bulunan kişi öldü, sürücü yaralandı.

        Ali A. yönetimindeki 39 SF 709 plakalı otomobil, Durak Mahallesi'nde traktörün römorkuna çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı sürücü sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü.

        Sağlık ekipleri otomobilde bulunan Necmiye Akmeriç'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        Cumhuriyet savcısının incelmelerinin ardından Akmeriç'in cenazesi Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        İstanbul'un suyunu sağlayan baraj kurudu; otlarla kaplanıp, yeşil renge büründü
        İstanbul'un suyunu sağlayan baraj kurudu; otlarla kaplanıp, yeşil renge büründü
        Kırklareli'ne kaçak getirilen 27 büyükbaş kesildi, sahibine 96 bin TL ceza uygulandı
        Kırklareli'ne kaçak getirilen 27 büyükbaş kesildi, sahibine 96 bin TL ceza uygulandı
        Lüleburgaz'da fabrikanın nitrik asit tankı patladı: 3 yaralı
        Lüleburgaz'da fabrikanın nitrik asit tankı patladı: 3 yaralı
        Kırklareli'de 25 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'de 25 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'de iki otomobil çarpıştı; karı-koca öldü
        Kırklareli'de iki otomobil çarpıştı; karı-koca öldü
        Kırklareli'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
        Kırklareli'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı