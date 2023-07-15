Trakya'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri yapıldı

EDİRNE (AA) - Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla anma programları düzenlendi.

Edirne Saraçlar Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı'ndaki tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından sancak teslim töreni yapıldı. Vali Vekili Sıdkı Zehin, sancağı teslim aldı.

Zehin, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un, birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının canlandığı, kurtuluş mücadelesi ruhunun yeniden şahlandığı zafer günü olduğunu vurguladı.

15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türk milletinin iradesine ve demokrasiye sahip çıktığı hatırlatan Zehin, şöyle devam etti:

"Yüce Türk milleti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Hayatı ve özgürlüğü için ölümü göze alan bir millet asla yenilmez.' sözünü düstur alarak bağımsızlığından, milli birlik ve beraberliğinden asla taviz vermemiştir. Ülkemizin her bir ferdi, bu karanlık gecede cumhuriyete, demokrasiye ve iradesine sahip çıkarak milli bilince sahip milletimizi hiçbir gücün durduramayacağını göstermiştir."

Trakya Üniversitesi Balkan Müzik Topluluğu, Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, Belediye Bandosu da konser verdi. Kaside ve ilahilerin okunduğu programda şehitler için dua edildi.

Programa Edirne Belediye Başkan Vekili Yaver Tetik, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu protokol üyeleri, siyasi parti, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Bu arada Zehin, program öncesi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının koordinesinde Devecihan Kültür Merkezi'nde fotoğraf sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

- Kırklareli

Kırklareli Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

"Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü"nün ardından programda Hızırbey Camisi Müezzim Kayyımı Adem Demircioğlu tarafından Kur'an-ı Kerim okundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla yaptığı konuşmanın izlenmesi sonrası Hızırbey Camisi Müezzini Necmettin Ötün, "Şehitler Kasidesi"ni okudu.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçtiğini söyledi.

Hain darbe girişimi ile Türk milletinin kararlılığının toptan, tüfekten ve uçaktan daha güçlü olduğunu bir kez daha dünyaya gösterdiğini ifade eden Ekici, "15 Temmuz karanlık gece sabah aydınlık bir şekilde sonuçlanmıştır. O gece eline bayrağını alıp meydanlara çıkan tüm vatandaşların hain darbecilere önemli bir ders vermiştir. Hain darbeciler o gece 252 vatandaşımızı şehit etmiştir. Biz bu şehitlerimizi unutmadık ve unutturmayacağız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Sancak Koşusu'na katılan sporculara katılım belgeleri verildi.

Program öğrencilerin şiir okuması ile devam etti.

- Tekirdağ

Sahil dolgu alanında düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz 2016’da devletin ve milletin, hain bir saldırıya maruz kaldığını ve millet iradesinin gasp edilmeye çalışıldığını söyledi.

Devletten maaş alan asker görünümlü hainlerin milletin vergileriyle alınan tankları, uçakları, helikopterleri ve silahları millete çevirerek, düşmanların harp sahalarında bile yapamadıkları alçaklığı millete reva gördüğünü ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Milletimizi tanımayan, değerlerini özümsemeyen vatanına, ülkesine yabancılaşmış hainler, Türk milletinin tanklar, uçaklar ve silahlar karşısında korkacağını ve sineceğini zannettiler ancak milletimiz bu hain darbe karşısında tarihinin en onurlu mücadelelerinden birini verdi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın darbeye karşı durma çağrısı yapmasının ardından milletimiz, yurdun dört bir köşesinde milli birlik ve beraberlik içerisinde, kardeşlik ruhuyla, büyük bir inanç, azim ve kararlılıkla gece boyunca mücadele vererek bedenini siper etmek suretiyle darbecilere geçit vermedi."

Konuşmaların ardından "15 Temmuz Sancak Koşusu"na katılan sporcular, sancağı Vali Yıldırım'a teslim etti.

Programın sonunda Süleymanpaşa Belediyesi Konservatuvarı üyeleri tarafından tasavvuf müziği dinletisi ve mehter takımının gösterisi sunuldu.

Tekirdağ'ın ilçelerinde de anma programı düzenlendi.