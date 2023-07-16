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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2023 - 11:08
        Kırklareli'nden kısa kısa

        KIRKLARELİ (AA) - Pınarhisar ilçesinde satranç turnuvası yapıldı.

        Türkiye Satranç Federasyonu ile Pınarhisar Belediyesi işbirliğinde Ali Özer Parkında gerçekleştirilen turnuvada yaklaşık 200 sporcu mücadele etti.

        Belediye Başkanı İhsan Talay, müsabakaları takip etti.

        Türkiye Satranç Federasyonu'ndan görevli 3 hakemin yer aldığı turnuvada dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

        - Elektrik kesintisi

        Kırklareli'nde 7 köy ve 3 mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

        TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Lüleburgaz ilçesinin Sarımsaklı, Alacaoğlu, Düğüncübaşı, Oklalı köyleri ile Hürriyet Mahallesi'ne, Demirköy ilçesinin Beğendik, Limanköy, Sislioba köyleri ile Yeni ve Deniz mahallelerine 19 Temmuz Çarşamba günü bir süre enerji verilmeyecek.

        Söz konusu kesintiler, Sarımsaklı, Alacaoğlu, Düğüncübaşı, Oklalı köyleri ile Hürriyet Mahallesi'nde 09.00-18.00, Beğendik, Limanköy, Sislioba köyleri ile Yeni ve Deniz mahallelerinde ise 09.00-17.00 saatlerinde uygulanacak.

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