Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Kırklareli Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Şeker'den sürücülere "sıcak hava" uyarısı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2023 - 11:45
        Kırklareli Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Şeker'den sürücülere "sıcak hava" uyarısı

        KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Fuat Şeker, sıcak havada sürücülerin trafikte daha dikkatli olması konusunda uyarıda bulundu.

        Şeker, yaptığı yazılı açıklamada, hava sıcaklıklarının artmasından kaynaklı direksiyon başında uyuma, yorgunluk ve dikkatsizlik oluşabileceğini bildirdi.

        Özellikle yaz aylarında ölümlü ve maddi hasarlı trafik kazalarında artış yaşandığını ifade eden Şeker, gelecek hafta sıcaklıkların biraz daha artmasının beklendiğini belirtti.

        Sürücülerin mümkün oldukça sıcaklığın en yoğun yaşandığı öğle saatlerinde araç kullanmaktan kaçınmasını öneren Şeker, açıklamasında şunları kaydetti:

        "Yola çıkacak sürücülerimiz saat 10.30-16.00 saatleri arasında trafikte seyir etmemelerini, dinlenmelerini öneriyorum. Yollarda sık sık mola verilmeli. Sürücülerimiz mutlaka el ve yüzlerini yıkayıp kendilerini serinletmelidir. Yolculuk esnasında hafif sebzeli yemekler tüketilmeli, anlık tehlikelere meydan vermeden kendilerini sıcaklar nedeniyle strese sokmamaları gerekir."

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        İstanbul'un suyunu sağlayan baraj kurudu; otlarla kaplanıp, yeşil renge büründü
        İstanbul'un suyunu sağlayan baraj kurudu; otlarla kaplanıp, yeşil renge büründü
        Kırklareli'ne kaçak getirilen 27 büyükbaş kesildi, sahibine 96 bin TL ceza uygulandı
        Kırklareli'ne kaçak getirilen 27 büyükbaş kesildi, sahibine 96 bin TL ceza uygulandı
        Lüleburgaz'da fabrikanın nitrik asit tankı patladı: 3 yaralı
        Lüleburgaz'da fabrikanın nitrik asit tankı patladı: 3 yaralı
        Kırklareli'de 25 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'de 25 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'de iki otomobil çarpıştı; karı-koca öldü
        Kırklareli'de iki otomobil çarpıştı; karı-koca öldü
        Kırklareli'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
        Kırklareli'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı