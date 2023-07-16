Kırklareli Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Şeker'den sürücülere "sıcak hava" uyarısı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Fuat Şeker, sıcak havada sürücülerin trafikte daha dikkatli olması konusunda uyarıda bulundu.

Şeker, yaptığı yazılı açıklamada, hava sıcaklıklarının artmasından kaynaklı direksiyon başında uyuma, yorgunluk ve dikkatsizlik oluşabileceğini bildirdi.

Özellikle yaz aylarında ölümlü ve maddi hasarlı trafik kazalarında artış yaşandığını ifade eden Şeker, gelecek hafta sıcaklıkların biraz daha artmasının beklendiğini belirtti.

Sürücülerin mümkün oldukça sıcaklığın en yoğun yaşandığı öğle saatlerinde araç kullanmaktan kaçınmasını öneren Şeker, açıklamasında şunları kaydetti:

"Yola çıkacak sürücülerimiz saat 10.30-16.00 saatleri arasında trafikte seyir etmemelerini, dinlenmelerini öneriyorum. Yollarda sık sık mola verilmeli. Sürücülerimiz mutlaka el ve yüzlerini yıkayıp kendilerini serinletmelidir. Yolculuk esnasında hafif sebzeli yemekler tüketilmeli, anlık tehlikelere meydan vermeden kendilerini sıcaklar nedeniyle strese sokmamaları gerekir."