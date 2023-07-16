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        Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 12 şüpheli yakalandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2023 - 11:50
        Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 12 şüpheli yakalandı

        KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 12 kişi yakalandı.

        Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri haklarında "yakalama müzekkeresi" düzenlenen şüphelilere yönelik denetim yaptı.

        Denetimlerde "askeri ceza kanununa muhalefet", "özel hayatın gizliliğini ihlal", "karşılıksız yararlanma", "hırsızlık", "çocuğun cinsel istismarı", "çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme", "basit yaralama" ve "kasten yaralama" suçlarından aranan 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüpheler işlemleri için polis merkezine götürüldü.

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