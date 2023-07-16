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        Kırklareli'nden deprem bölgesine 5 ton kavurma gönderildi

        Kırklareli'nden Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin etkilendiği kentlere yönelik yardım ve destekler devam ediyor.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2023 - 11:58
        Kırklareli'nden deprem bölgesine 5 ton kavurma gönderildi

        KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nden Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin etkilendiği kentlere yönelik yardım ve destekler devam ediyor.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde Kurban Bayramında üretici ve hayırseverlerden toplanan küçük ve büyükbaş hayvanlar et entegre tesisinde kesildi.

        Elde edilen 5 ton kavurma paketlenerek kamyona yüklendi. Valilik binası önünde düzenlenen törende edilen duanın ardından kamyon deprem bölgesine gönderildi.

        Vali Birol Ekici, devlet ve milletin gönül seferberliği içerisinde yaraların sarılacağını söyledi.

        Yardımların birlik ve beraberlik ruhuyla devam ettiğini ifade eden Ekici, yardım kampanyalarına destek olan herkese teşekkür etti.

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