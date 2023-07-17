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        Kırklareli'nde 6 ayda 13 bin 62 sürücüye ceza kesildi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 08:56
        Kırklareli'nde 6 ayda 13 bin 62 sürücüye ceza kesildi

        KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde trafik denetimlerinde 6 ayda 13 bin 62 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ile Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekiplerinin trafik denetimlerini sürdürdüğü bildirildi.

        Ocak-Haziran aylarında gerçekleştirilen denetimlerde, 131 bin 26 aracın kontrolü yapıldı.

        Denetimlerde trafik güvenliğini tehlikeye düşürme, hız limitlerine uymama, sürücü belgesiz ve yetersiz belge ile araç kullanma, trafik levhalarına uymama, kask takmama, emniyet kemeri kullanmama, muayenesiz araç kullanma, park ihlali başta olmak üzere 13 bin 62 aracın sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

        Açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliklerini sağlamak amacıyla trafik ekiplerinin denetim ve kontrollerinin aralıksız sürdüreceği belirtildi.

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