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        Kırklareli'nde uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 27 şüpheli yakalandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 09:38
        Kırklareli'nde uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 27 şüpheli yakalandı

        KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 27 şüpheli yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, organize ve mali suçlarla mücadele kapsamında bazı ev ve iş yerlerine operasyon düzenledi.

        Aramalarda 173 bin 968 kök kenevir, 190 gram metamfetamin, 43 gram kubar esrar, 2 gram skunk, 7 uyuşturucu hap, 89 kök haşhaş bitkisi, 120 kilogram kaçak bal ile kazı malzemeleri ele geçirildi.

        Operasyonlarda 27 şüpheli gözaltına alındı.

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