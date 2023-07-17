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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 17:33
        Kırklareli'nden kısa kısa

        KIRKLARELİ (AA) - Demirköy Kaymakamı Yaşar Şimşek'e veda yemeği düzenlendi.

        Bir restoranda gerçekleştirilen veda programına, Belediye Başkanı Recep Gün, Tabur Komutanı Yücel Şahin, Cumhuriyet Savcısı Merve Çekin, Jandarma Komutanı Süleyman Erdi Koçak, ilçe Emniyet Amiri Tarık Yadigaroğlu ile kurum müdürleri katıldı.

        Kaymakam Şimşek, konuşmasında, görev süresi boyunca görevini en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştığını belirtti.

        İhtiyaç duyulan ve çözüm bekleyen birçok sorunu çözmek için mücadele ettiklerini ifade eden Şimşek, kendisine destek veren herkese teşekkür etti.

        - Elektrik kesintisi

        Kofçaz ilçesinde bir köyde elektrik kesintisi uygulanacak.

        TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında ilçeye bağlı Terzidere köyüne 19 Temmuz Çarşamba günü bir süre enerji verilmeyecek.

        Söz konusu kesinti 09.00-18.00 saatlerinde yapılacak.

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