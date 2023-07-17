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        Kırklareli'nde kuyuda mahsur kalan yaşlı adamı itfaiye ekipleri kurtardı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 19:13
        Kırklareli'nde kuyuda mahsur kalan yaşlı adamı itfaiye ekipleri kurtardı

        KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde temizlik yaptığı kuyuda mahsur kalan yaşlı adam itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Alınan bilgiye göre, Düğüncübaşı köyünde temizlik yapmak için kuyuya inen 90 yaşındaki Aziz Araz, kuyudan çıkamadı.

        Araz'ın mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

        İtfaiye ekibi, halat yardımı ile indiği kuyudan yaşlı adamı çıkardı.

        Araz, 112 Acil Sağlık ekibince Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürdü.

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