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        Kırklareli'nde asayiş

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 14:26
        Kırklareli'nde asayiş

        KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde denetimlerde uyuşturucu ve tüfek ele geçirildi.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı noktalarda asayiş denetiminde bulundu.

        Denetimlerde B.K'nın üzerinde yapılan aramada, 3,72 gram esrar, şüpheli A.L'nin üzerinde pompalı tüfek, şüpheli S.D'nin üzerinde ise 1,32 gram metamfetamin ile 2,56 gram esrar ele geçirildi.

        Şüphelilerden B.K. ve S.D'nin hırsızlık suçundan aranma kaydı olduğu, şüpheli S.D'nin ayrıca uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

        Gözaltına alınan iki şüpheli polis merkezine götürüldü.

        - Çalıntı motosiklet ele geçirildi

        Kırklareli'nde motosiklet çaldığı iddiasıyla iki şüpheli gözaltına alındı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Meydanı'nda şüpheli araçlara yönelik denetimde bulundu.

        Denetimde, motosikleti durduran ekipler kontrolde motosikletin çalıntı olduğunu belirledi.

        Şüpheli G.A. ve S.S. gözaltına alındı.

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