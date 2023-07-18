Kırklareli'nde çiftçiler anız yakmamaları konusunda uyarıldı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, çiftçilere hasat sonrası anız yakmamaları uyarısında bulundu.

Aksoy, yaptığı yazılı açıklamada, anız yakmanın toprağın doğal yapısına ve verimliliğine zarar verdiğini belirtti.

Anız yakılması ile sap, saman ve organik maddelerin yok edilmesi sonucu toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik dengesinin bozulduğunu ifade eden Aksoy, şunları kaydetti:

"Anız yakılması ile çevrede bulunan çalı, hasat edilmemiş tarladaki ürünler, ormanlar, telefon ve elektrik iletim hatları ve yakın alandaki yerleşim yerleri zarar görebilir. Çiftçilerimiz anız yakma alışkanlıklarından vazgeçmelidir. Hasat yapıldıktan sonra en büyük sorun anız yakılmasıdır. Bu uygulama toprağı adeta öldürüyor. Toprağın tüm verimliliğini alıyor. Anız yakılması su ve rüzgar erozyonunu artırmakta, bu nedenle toprağın en değerli üst katmanları rüzgar ve su ile taşınarak yok olmaktadır. Anız yakmak doğadaki canlıların yanarak ölmesine, doğal dengenin bozulmasına, erozyona ve toprakta bulunan bütün organizmaların yok olmasına sebep olur."