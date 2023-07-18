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        Kırklareli'nde bir haftada 87 düzensiz göçmen yakalandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 18:04
        Kırklareli'nde bir haftada 87 düzensiz göçmen yakalandı

        KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde bir haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 87 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 7-13 Temmuz tarihleri arasında düzensiz göçle mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirdi.

        Ekiplerin yaptığı denetimlerde 87 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Çalışmalar kapsamında göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

        Ayrıca olaylarda kullanılan bir araca el konuldu.

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