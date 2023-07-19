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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 09:19
        Kırklareli'nden kısa kısa

        KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, ilçede Kur'an kursu verilen camileri ziyaret etti.

        İlçe Müftüsü Sabri Demir ile birlikte TOKİ-Burgazkent Camii, Ay Camii, Şehit Pilot Salih Seyhan Camii, Hacı Şükrü Ersoy Camii Kur'an Kurslarını ziyaret eden Yüce, buralarda eğitim gören öğrenciler ile bir araya geldi.

        Öğrencilerin çalışmalarını takip eden Yüce, daha sonra öğrencilerle bir süre sohbet etti.

        - Genç güreşçi üçüncü oldu

        Lüleburgaz Gençlik Spor Kulübü sporcusu Efe Paray, Güreş Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü oldu.

        Ankara'da yapılan U11-13 Minik Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'na katılan Paray, rakiplerini yenerek yarı finale yükseldi.

        Şampiyonayı üçüncü tamamlayarak bronz madalyanın sahibi oldu.

        - Vali Ekici'ye ziyaret

        Lüleburgaz Ziraat Odası Başkanı Selçuk Çamlıca, Kırklareli Valisi Birol Ekici'yi ziyaret etti.

        Valilik makamında gerçekleşen ziyarete Oda Başkanı Çamlıca'ya Başkan Yardımcısı ve Alacaoğlu Köyü Muhtarı Ünal Çetin, Muhasip Üye Alaattin Çakal, yönetim kurulu üyeleri Recep Yetiş, Serhan Uzuntekin, Erhan Uçar, Aydın Bayazıt ve Meclis Başkanı Benan Demirhindi de eşlik etti.

        Çamlıca, ziyarette hububat hasadı ve randevulu alımlar konusunda bilgi verdi.

        Vali Ekici'de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, devam eden hasat sezonun tüm çiftçilere hayırlı olmasını diledi.

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