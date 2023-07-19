KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Kadıköy Göleti yapımı ve sulama ikmali çalışmaları sürüyor.

Devlet Su İşleri 11. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kadıköy Göleti'nin 1,93 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip olacağı bildirildi.

Göletin tamamlandığında 4 bin 180 dekar tarım arazisinin sulanabileceği ifade edilen açıklamada, ekiplerin sulaması ikmali hatlarında boru döşeme çalışmasında bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, Kadıköy Göleti yapımı ve sulama ikmali çalışmalarının en kısa sürede sona ereceği belirtildi.

- "Akaryakıta yapılan zamlar esnafı zorluyor"

Kırklareli Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Fuat Şeker, akaryakıta yapılan zamların şoför esnafını zorladığını belirtti.

Şeker, gazetecilere yaptığı açıklamada, son 2 ayda akaryakıta yüzde 72 oranında zam yapıldığını bildirdi.

Halk otobüsü, öğrenci servisi, fabrika ve taksi dolmuş taşımacılığı yapan esnafların tamamen kontak kapatacak duruma geldiğini ifade eden Şeker, "2020 yılı pandemi dönemi süreciyle başlayan esnafımızın çöküşü akaryakıta 2 ayda yapılan yüzde 72 zamla birlikte bir kat daha hızlanmıştır." dedi.