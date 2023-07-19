Kırklareli'nde "Halk ve muhtarlar toplantısı" yapıldı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valiliğince Kofçaz ilçesinde "Halk ve muhtarlar toplantısı" düzenlendi.

Vali Birol Ekici başkanlığında bir çay bahçesinde gerçekleştirilen toplantıya, Kofçaz Kaymakamı Onur Bektaş, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, İl Genel Meclis Başkanı Aydın Karakoç, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, mahalle ve köy muhtarları ile vatandaşlar katıldı.

Vali Ekici, düzenlenen toplantıda, vatandaşların ve muhtarların istekleri dinlendi.

Mahalle ve köylerin gelişimi için devam eden ve planlanan projeler hakkında bilgi veren Ekici, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi gereğince muhtarların ve halkın sorunlarını dinlemek ve mevcut problemlerin daha hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulmasını sağlamak amacıyla bu toplantıları gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bütün kamu makamlarının halka hizmet edilmesi amacıyla ihdas edildiğinin altını çizen Ekici, muhtarlar ve vatandaşların dile getirdiği sorun ve talepleri son derece önemsediklerini belirtti.

Ekici, konuşmasının ardından talep ve önerileri dinledi.