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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 09:25
        Kırklareli'nden kısa kısa

        KIRKLARELİ (AA) - Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Anguel Tcholakov, Kırklareli Valisi Birol Ekici'yi ziyaret etti.

        Ziyarette Büyükelçi Tcholakov'a Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosu Borislav Dimitrov da eşlik etti.

        Tcholakov, ziyarette Vali Ekici'ye çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        Ekici de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        - Kaymakam Özdemir'den ziyaretler

        Vize Kaymakamı Sedat Özdemir, esnaf ziyaretinde bulundu.

        Özdemir, ilçede sanayi sitesindeki esnafı ziyaret ederek istek ve sıkıntılarını dinledi.

        Her fırsatta vatandaşlar ve esnaflar ile bir araya gelmeye çalıştığını ifade eden Özdemir, sorunları dinleyerek çözüme kavuşturmaya çalıştıklarını belirtti.

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