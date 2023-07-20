KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde İğneada beldesine ulaşımın sağlandığı yolun yapım çalışması sürüyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, Avcılar köyü ile İğneada beldesi arasında devam eden çalışmaları inceledi.

Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Kuşoğlu, ekiplerin çalışmaları hızla sürdürdüğünü bildirdi.

Avcılar köyü ile İğneada beldesi yolunun alternatif güzergah olarak kullanıldığını ifade eden Kuşoğlu, vatandaşların daha konforlu ve rahat şekilde ulaşım sağlaması için ekiplerin görev başında olduğunu kaydetti.

Kuşoğlu, çalışmaları en kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.

- Vize Tarih ve Kültür Festivali'nin programı belirlendi

Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, Tarih ve Kültür Festivali'nin 24-26 Ağustos'ta yapılacağını bildirdi.

Özalp, yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl 15'incisi düzenlenecek festivalin ilçenin tanıtılmasına ve turizmine büyük katkı sağladığını belirtti.

Vize Tarih ve Kültür Festivali'nin düzenleneceği tarihi meclis toplantısında alınan karar ile belirlediklerini ifade eden Özalp, "Festival 24-26 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek. Festivalimizin birinci günü Gülben Ergen, ikinci günü, Cem Belevi, üçüncü günü ise Rubato konserleri olacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da muhteşem bir festival düzenleyebilmek için Vize Belediyesi olarak hazırlıklarımıza başladık."dedi.

- Yol yapım çalışması

Demirköy ilçesinde beton yol yapım çalışması devam ediyor.

Demirköy Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahallesi'nde çalışmada bulunuyor.

Belediye Başkanı Recep Gün, gazetecilere yaptığı açıklamada, ekiplerin ilçe genelinde hummalı çalışmasını sürdürdüğünü belirtti.

Vatandaşlara hizmet etmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Gün, tahrip olan tüm yolların bakım ve onarım kapsamında yenileneceğini bildirdi.