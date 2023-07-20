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        Kırklareli'nde ormanlık alanlar denetlendi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 12:14
        Kırklareli'nde ormanlık alanlar denetlendi

        KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde ormanlık alanlarda denetim yapıldı.

        Kırklareli Valiliğince, kent genelindeki ormanlık alanlara girişlerin 10 Haziran-30 Eylül tarihlerinde yasaklanmasının ardından denetimler sürüyor.

        Yüksek sıcaklık, aşırı rüzgar, düşük nem nedeniyle Kırklareli, Pınarhisar, Demirköy ile Vize orman işletme müdürlükleri koordinesinde orman yangınlarıyla mücadele kapsamında ilave tedbirler alınarak kent genelindeki ormanlık alanlara girişler 4 ay süre ile yasaklanmıştı.

        Tedbirler kapsamında Pınarhisar ilçe jandarma komutanlığı ile orman işletme şefliği ekipleri sorumluluk sahalarındaki ormanları denetledi.

        Ekipler, özellikle vatandaşların yoğunlukla kullandığı mesire alanlarını kontrol etti.

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