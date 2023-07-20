Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        KLÜ ile Ukrayna Karadeniz Üniversitesi arasında "İyi Niyet İş Birliği Anlaşması" imzalandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 12:15
        KLÜ ile Ukrayna Karadeniz Üniversitesi arasında "İyi Niyet İş Birliği Anlaşması" imzalandı

        KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) ile Ukrayna Karadeniz Üniversitesi arasında "İyi Niyet İş Birliği Anlaşması" imzalandı.

        KLÜ Rektörlüğü Yönetim Kurulu Salonunda gerçekleştirilen törende anlaşmaya imzayı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ünal Çağlar ve Karadeniz Üniversitesi Rektörü Leonid Klymenko attı.

        Çağlar, konuşmasında, "İyi Niyet İş Birliği Anlaşması" ile her iki üniversite arasında, bilim, eğitim ve kültür alanlarında araştırma ve geliştirme çalışmaları yürütüleceğini bildirdi.

        Ayrıca öğrenci ve akademisyen değişimi gerçekleştirilebileceğini ifade eden Çağlar, kültürel etkinlikler, sempozyumlar, konferanslar ve seminerler düzenlemesi konularında iş birliği yapılacağını belirtti.

        Törenin ardından Klymenko ve beraberindeki heyet, Mühendislik Fakültesi laboratuvarı, Gıda Arzı Güvenliği ve Dijitalleşme Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Gıda İhtisaslaşma tesisini gezdi.

        Klymenko, üniversitenin çalışmaları hakkında Çağlar'dan bilgi aldı.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Bulgaristan'dan gelen helikopterden 101 kilo uyuşturucu atıldı
        Bulgaristan'dan gelen helikopterden 101 kilo uyuşturucu atıldı
        İstanbul'un suyunu sağlayan baraj kurudu; otlarla kaplanıp, yeşil renge büründü
        İstanbul'un suyunu sağlayan baraj kurudu; otlarla kaplanıp, yeşil renge büründü
        Kırklareli'ne kaçak getirilen 27 büyükbaş kesildi, sahibine 96 bin TL ceza uygulandı
        Kırklareli'ne kaçak getirilen 27 büyükbaş kesildi, sahibine 96 bin TL ceza uygulandı
        Lüleburgaz'da fabrikanın nitrik asit tankı patladı: 3 yaralı
        Lüleburgaz'da fabrikanın nitrik asit tankı patladı: 3 yaralı
        Kırklareli'de 25 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'de 25 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'de iki otomobil çarpıştı; karı-koca öldü
        Kırklareli'de iki otomobil çarpıştı; karı-koca öldü